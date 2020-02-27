Азербайджан попал в число стран, гражданам которых запрещен въезд в Саудовскую Аравию по туристическим визам, сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал Al Arabiya в четверг, 27 февраля.

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Эр-Рияд объявил о временном запрете на въезд гражданам более чем из двух десятков стран, расположенных в регионах распространения коронавируса.

Власти Саудовской Аравии запретили въезд в страну также гражданам Афганистана, Китая, Гонконга, Индонезии, Ирана, Италии, Японии, Казахстана, Малайзии, Пакистана, Филиппин, Сингапура, Сомали, Южной Кореи, Сирии, Тайваня, Таиланда, Узбекистана, Вьетнама и Йемена.

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