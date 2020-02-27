Власти Саудовской Аравии временно приостановили въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

«Въезд в королевство с целью умры и посещения аль-Масджид ан-Набави (Мечети Пророка) временно приостановлен», — сообщило министерство в Twitter.

Кроме того, МИД заявил, что приостанавливает въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых «распространение нового коронавируса представляет собой опасность».

Minval.az