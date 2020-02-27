Минздрав Грузии проинформирует азербайджанских коллег о выявлении нового типа коронавируса Covid-19 у грузинского гражданина, который въехал в страну с территории Азербайджана.

«Мужчина имел определенные контакты с теми людьми на территории Азербайджана, вместе с которыми перемещался в маршрутном такси», — сказал на брифинге в среду глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, на данный момент ведутся интенсивные мероприятия по установлению всех возможных людей, с которыми заболевший мог иметь контакты в пути.

«Мы обязаны сообщить Всемирной организации здравоохранения об этом факте», — отметил он.

«У нас нет паники, так как мы принимаем все меры, чтобы в Грузии не было эпидемии», — подчеркнула, в свою очередь, министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, которая перед брифингом провела встречу с премьер-министром.

«На встрече с премьер-министром Грузии было принято решение: у нас нет границы с Ираном, но на протяжении двух недель будет ограничено передвижение для граждан Ирана. Передвижение также будет ограничено для граждан Грузии, едущих в Иран».

Minval.az