Минздрав Грузии подтвердил первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщила в среду, 26 февраля, на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщили телеканал «Рустави-2».

Вирус выявили у мужчины, прибывшего накануне из Ирана через Азербайджан. Пациент помещен в инфекционное отделение больницы, угрозы его жизни нет, отмечается в сообщении.

Ранее Грузия из соображений безопасности приостановила прямое авиасообщение с Ираном. В Иране, по состоянию на утро среды, зафиксировано 139 случаев заражения новым коронавирусом, 19 человек погибли.

Minval.az