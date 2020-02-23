Таможенно-пропускные пункты в Астаре и Билясуваре на границе с Ираном работают в прежнем режиме и свободны для перехода границы гражданами.
Об этом говорится в сообщении Главного южного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Представители Госкомтаможни сообщили, что сегодня проводились работы по дезинфекции этих постов в связи со случаями заражения коронавирусом в Иране.
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Приостановлен пропуск на территорию Ирана через Астаринский таможенный пост.
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Как говорится в сообщении Главного южного территориального таможенного управления, данная мера носит временный и профилактический характер.
Сообщается, что на таможенном посту сроком на час ведутся работы по вентиляции и дезинфекции. Процесс будет проводиться раз в день.