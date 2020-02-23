Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, учитывая угрозу распространения нового опасного вируса (коронавирус 2019-nCoV) и предупреждение официальных структур Исламской Республики Иран, рекомендует гражданам Азербайджана, посещающим эту страну, быть предельно осторожными и соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

При возникновении каких-либо проблем гражданам Азербайджана рекомендуется обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Тегеране или в Генеральное консульство в Тебризе.

Адреса всех посольств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом размещены на сайте Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (www.mfa.gov.az).

Гражданам Азербайджанской Республики, постоянно проживающим или временно проживающим за границей, рекомендуется обращаться в посольства и консульства и вставать на консульский учет для оказания надлежащей помощи в случае чрезвычайных ситуаций и других угроз.

Minval.az