В Генеральной прокуратуре АР распространили официальное заявление по поводу еще одной смерти наблюдателя на прошедших в воскресенье, 9 февраля парламентских выборах. Погибший — 61-летний Махир Гусейнов — скончался в автомобиле.

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Сообщается, что Гусейнов умер на пороге своего дома вечером, около 23 часов. Он являлся представителем Хагани Абдуллаева, который был зарегистрирован кандидатом в депутаты от 61-го Нефтчалинского избирательного округа.

Осмотр места происшествия и тела, проведенный при участии судмедэксперта, не выявил никаких следов телесных повреждений.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Гусейнов внезапно скончался, когда он покинул свою квартиру в Нефтчале на своей машине, которую вел его знакомый из села Ашагы Караманлы.

Гусейнов долгое время страдал от сердечного заболевания, и с 2016 года перенес три операции стентирования, говорится в заявлении ведомства.

Следствием также было установлено, что обращений в окружную избирательную комиссию в этот день зарегистрировано не было, а на избирательном участке номер 28 в селе Ашагы Гараманлы, где был наблюдателем Махир Гусейнов, не было зарегистрировано никаких конфликтов или других нарушений.

Прокуратура Нефтчалинского района расследует данное происшествие.

Minval.az