Продление сделки ОПЕК+ имеет смысл, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Это будет обсуждено, конечно, в ближайшее время. Но исходя из того, что мы видим конкретные результаты, конечно же, считаю целесообразным ее продлить. Потому что в случае непродления, мы не знаем как будет реагировать рынок, могут опять возникнуть разные спекулятивные тенденции. Поэтому считаю, что продление имеет смысл», — заявил Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия 1».

Президент Алиев добавил, что считает реальностью многополярность окружающего мира.

«Безусловно, мир развивается сегодня именно как многополярный. Существует несколько центров силы. Существуют, конечно же, вопросы, которые беспокоят нас, нагнетание напряженности в нашем регионе. Но также мы видим и позитивную динамику, когда страны, которые раньше не имели такого тесного взаимодействия, сегодня действуют почти как союзники и вносят большой вклад в региональную стабильность. Поэтому многополярный мир – это уже реальность. Думаю, чем дальше, тем больше вот эти тенденции будут укрепляться. И это является позитивным, потому что это — гарантия стабильности в мире», — добавил президент Азербайджана.

«Знаете, крупные страны всегда имеют свои интересы за пределами этих стран, и каждая страна хочет добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния. В этом нет ничего нового. На протяжении веков мы это наблюдаем, просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, в том числе конструкция международных отношений такова, что предполагает многополярность. Если посмотреть на состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, то это уже отражение многополярности мира. И без согласия одной из стран — постоянных членов никакое решение не может быть принято. Поэтому думаю, что страны должны стремиться не к тому, чтобы обеспечивать однополярность для себя, но, наоборот, находить элементы сотрудничества, которые будут выгодны всем», — заключил Ильхам Алиев.

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