Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вопрос поставок нефти в Беларусь должен обсуждаться между соответствующими компаниями двух стран.

«Это вопрос, наверное, к нефтяной компании. Мы поставляли нефть в Беларусь несколько лет назад. Потом этот процесс был приостановлен по инициативе белорусской стороны. Если опять возникнет такая потребность, то Государственная нефтяная компания Азербайджана рассмотрит этот вопрос. Сегодня компания SOCAR Trading является одной из крупнейших трейдинговых компаний и большую часть нефти, которую она продает, это нефть не добытая в Азербайджане. Поэтому чисто технически азербайджанская компания может поставлять нефть куда угодно», — сказал президент Алиев в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

При этом президент отметил, что вопрос цены, вопрос логистики и вопрос, связанный с контрактными обязательствами, «это все должно быть рассмотрено между соответствующими компаниями».

Minval.az