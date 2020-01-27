В регионах Китая, пораженных коронавирусом, остаются семь азербайджанских студентов.

Об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов. По его словам, в настоящее время в Китае учатся около 500 азербайджанских студентов, 62 из них – по государственной линии.

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«Министерство образования постоянно поддерживает связь с МИД и посольством Азербайджана в Китае. Связь с этими студентами поддерживается через посольство. По имеющейся у нас информации, более 50 стран обратились к Китаю по вопросам эвакуации своих граждан. По информации, предоставленной нам МИД Азербайджана, сегодня МИД Китая проведет заседание. После этого станет известно, какие очередные шаги планирует предпринять китайская сторона. В соответствии с обращением, которое будет сделано, будут приняты необходимые меры. Ситуация находится под нашим контролем», — цитирует его Тренд.

Ранее стало известно, что в Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло до 80 человек. Всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек в разных странах мира, преимущественно в Китае. У 5794 человек подозревают наличие вируса.

Вирус подтвержден более чем в десяти странах, но от пневмонии скончались только заболевшие в Китае.

Minval.az