Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения нового коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии, ускоряется, «ситуация — тяжелая». Такое заявление Си Цзиньпин, сообщает Reuters со ссылкой на китайское телевидение, председатель КНР сделал после заседания политбюро ЦК КПК, посвященного мерам борьбы с коронавирусом.

«Мы неуклонно усиливаем борьбу с болезнями и их профилактику. Однако прямо сейчас мы столкнулись с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения», — цитирует Reuters заместителя главы департамента по вопросам общественной безопасности Ху Цинхая.

В Китае, по состоянию на 25 января, от коронавируса погиб 41 человек, 1372 инфицированы. За пределами Китая заболевшие коронавирусом выявлены в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии. Вечером 24 января власти Франции объявили о двух инфицированных. В России зараженных новым коронавирусом не выявлено.

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