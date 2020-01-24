В Баку оштрафованы водители, скрывавшие государственные регистрационные знаки автомобилей.

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Как говорится в сообщении пресс-секретаря БТА Маиса Агаева, в основном такие случаи происходят на территориях, где есть камеры наблюдения для выявления незаконной парковки: «Водители должны знать, что за подобные действия предусмотрены более суровые штрафные санкции».

Начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов сообщил, что на основании обращения БТА были оштрафованы около 10 водителей, скрывших государственные регистрационные знаки автомобилей на улице 28 Мая.

В.Асадов также отметил, что штраф за скрытие государственных регистрационных знаков автомобиля составляет 500 манатов.

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