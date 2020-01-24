В Баку водители придумали хитрый способ, чтобы избежать штрафов Бакинского транспортного агентства за парковку.

Так, на ул. 28 мая около 23 школы водители припарковались друг за другом у обочины и открыли багажники, чтобы номер автомобиля не попадал на камеры.

Соответствующие фотографии размещены в соцсетях.

Как отметил в интервью сайту Modern.az глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Вагиф Асадов, он осведомлен о подобных ухищрениях водителей:

«Чтобы избежать штрафов БТА, водители закрывают номера или оставляют багажник открытым. Это недопустимо. Будут приняты необходимые меры. Уважаемые водители, открытие багажника не освободит вас от ответственности».

Как отметил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, противозаконно скрывать номер автомобиля для уклонения от штрафов за нарушения правил остановки и стоянки:

«Многократно водители предпринимали подобные попытки, и были приняты соответствующие меры. Подобные случаи наблюдаются в местах, где штрафуют посредством камер. В таких случаях информация передается в дорожную полицию для установления личности водителя и привлечения его к ответственности. В этом случае штрафы еще выше».

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