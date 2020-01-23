Эксгумированы останки тел шехидов, погибших в боях с армянскими военными подразделениями в 1993-1994 гг. в направлении Физулинского района и похороненных на кладбище «Шеммедли» в Имишлинском районе, пишет АПА.

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Проведенная специалистами Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии молекулярно-генетическая экспертиза установила родственную связь «родитель-ребенок» с заявителем Мамедовой Ясаман Велйеддин гызы.

Ибрагимов Велйеддин Сехраб оглу (1971 г.р.) числится в Госкомиссии в списке без вести пропавших в ходе боев на территории Физулинского района 19 января 1994 года. Тело шехида В.Ибрагимова было предано земле на Аллее шехидов в Евлахе по желанию его родных.

В соответствии с военными ритуалами, похороны прошли при участии представителей Службы Государственной безопасности, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Государственной комиссии, Исполнительных властей Имишлинского и Евлахского районов, семьи шехида, а также представителей общественности, Министерства обороны, Государственной пограничной службы и средств массовой информации.

Продолжается работа по идентификации останков других 11 неизвестных, похороненных на кладбище «Шеммедли» в Имишлинском районе, а также эксгумации останков похороненных без опознания во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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