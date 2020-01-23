Останки считавшегося ранее неопознанным шехида, похороненного на кладбище «Шаммедли» в Имишлинском районе, извлечены из могилы.

После того, как личность шехида была установлена на основе изъятых образцов, с участием соответствующих структур могила шехида была вскрыта.

Из вскрытой могилы были извлечены останки жителя Евлахского района, Валиаддина Сехраб оглу Ибрагимова 1971 г.р. После прочтения соответствующих молитв за упокой души шехида, останки были доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу, гроб шехида, завернутый в азербайджанский флаг, был отправлен в Евлахский район, передает Report.

Валиаддин Ибрагимов пал в боях против атак вооруженных подразделений захватнической Армении в направлении Физулинского района в 1993-1994 годах. Из-за того, что его личность не была установлена, он был похоронен в одной из девяти могил на кладбище «Шаммедли» в Имишлинском районе как неизвестный шехид.

При организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан останки неизвестных шехидов были эксгумированы, взяты соответствующие образцы. В результате сравнения между изъятыми образцами останков похороненного и образцами, взятыми у членов семьи, были установлены родственные связи с одним из похороненных.

В соответствии с военными ритуалами, тело считавшегося 26 лет пропавшим без вести шехида будет по желанию его семьи предано земле на Аллее шехидов в городе Евлах сегодня.

Minval.az