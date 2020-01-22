В Хатаинском избирательном округе № 35 конкуренция и соперничество постепенно перерастают в скандал. Лидер партии «Умид», кандидат в депутаты Игбал Агазаде «обращает на себя внимание» своей гневной и беспорядочной тактикой. Многих поражают некоторые его шаги и творческий потенциал. Он нацелился на своего основного конкурента Рауфа Арифоглу (учредителя медиа-группы «Ени Мусават»), которого считает опасностью № 1 на своем пути к мандату, и теперь «вымещает злость». Если проследить за его шагами, то раскрывается такая картина: Агазаде не соревнуется — он воюет. Для него это уже не выборы, а битва, которой он посвятил все силы и средства. Но что удручает: политический лидер, который позиционировал себя в качестве альтернативы властям, многократно принимал участие в президентских выборах, теперь идет на столь недостойные и бессовестные шаги. В этой игре для него не существует красных линий. Агазаде идет на таран.

Напомним: как только Агазаде узнал, что Рауф Арифоглу выдвинул свою кандидатуру от того же избирательного округа, что и он, то «поставил под ружье» против главы «Ени Мусават» всю свою виртуальную армию. Члены партии «Умид» и сторонники Агазаде, дружественно относящиеся к газете и коллективу, внезапно превратились во врагов — после «накрутки» с его стороны: дескать, почему Ариф Рауфоглу выдвинул свою кандидатуру от нашего округа? Этот процесс продолжается до сих пор.

Затем Игбал Агазаде пошел на беспрецедентную в истории выборов авантюру: он нашел «клона» Рауфа Арифоглу и смог с помощью фейковых подписей зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты, Агазаде отыскалл тяжелобольного Аббасова Рауфа Черкез оглу, проживающего по адресу Гусарский район, ул.Маликова, 7, и привез его в Хатаинский район Баку. Один из членов партии «Умид» стал его уполномоченным представителем, и «процесс прошел». По документам у Рауфа Арифоглу фамилия —Аббасов, и понятно, почему больной житель Гусара вдруг приезжает в Баку. Таким образом, благодаря Игбалу Агазаде, в избирательном бюллетене появляется второй Рауф Аббасов.

Теперь уже вся страна уже знает, почему Рауф из Гусаров баллотируется от Хатаинского избирательного округа № 35.

По неосторожности этот факт перед группой журналистов признал сам Игбал Агазаде. Он рассказал, что нашел Рауфа Аббасова в Гусаре и привез его в Баку. Это признание стало «маншетом» на многих сайтах, широко обсуждалось в соцсетях. Однако уважаемый Игбал Агазаде не стал ничего опровергать. Крупный скандал потряс общественность страны и медиа: политический лидер признался в предвыборной афере, да еще с гордостью рассказал об этом журналистам. Такой шаг, направленный на то, чтобы при помощи махинаций запутать избирателей и расколоть голоса, поданные за Рауфа Арифоглу, на Западе положил бы конец карьере политического лидера. Однако Агазаде не подал добровольно в отставку за этот шаг, а соответствующие структуры ЦИК его тоже не наказали. Самое плохое, ЦИК отменил решение Окружной избирательной комиссии не регистрировать «клонированного» Рауфа Аббасова из-за поддельных подписей. В результате Рауф Аббасов из Гусара, который сам толком не понимает, что вообще происходит, стал кандидатом в депутаты. С тех пор его и след простыл. У него нет ни предвыборной платформы, ни приоритетов, ни даже нормальной фотографии. Он не проводит встреч с избирателями, прячется от прессы и даже не появляется в своем доме в Гусаре. Но на этом провокации против Рауфа Арифоглу, который первым начал проводить встречи с гражданами в своем избирательном округе, увы, не заканчиваются. Практически на все проводимые Рауфом Арифоглу встречи отправляются «подготовленные» персоны, которые старательно пытаются сорвать процесс. То, что произошло 18 января в библиотеке им. Сабира, выделенной для встреч Окружной избирательной комиссией, тоже является результатом происков Агазаде.

4-5 женщин, доставленных на встречу на микроавтобусе марки Mercedes Sprinter, внезапно без видимых причин подняли шум, а затем устроили драку. Они сделали все, чтобы там кто-нибудь поднял на них руку. Однако команда Рауфа Арифоглу проявила выдержку. Дамы, оказавшиеся членами партии «Умид», отбыли восвояси на своем Sprinter. А общественность страны и медиа испытали очередной шок: открывшиеся «качества» Игбала Агазаде озадачили всех…

Очередная провокация произошла в ходе встречи Р.Арифоглу с избирателями на ул. Нахимова. Стало ясно: Агазаде действительно чувствует себя хозяином 35-го округа и старается наказать пришедших сюда без разрешения, возомнив себя этаким «смотрящим». Видимо, бывший друг Рауфа Арифоглу никак не может смириться с тем, что тот выдвинул свою кандидатуру от этого округа и еще проводит успешную предвыборную кампанию. После скандала с женщинами Агазаде написал некий текст, похожий на опровержение. Однако потом появилась новая угроза. Цитата: «Я тоже умею писать, причем не только ручкой…». Это и открытое признание, и шантаж. Читать его следует так: «Я записываю происходящее в предвыборном штабе Рауфа Арифоглу». Это вполне возможно, особенно если учесть «шпионскую» стихию Игбала Агазаде. У него были близкие и «специфичные» связи с бывшим руководством МНБ. По некоторым данным, время от времени он исполнял просьбы Эльдара Махмудова и других «друзей» (Эльчина Гулиева, Ильгара Алиева).

Он записывал разговоры в машинах и офисах некоторых оппозиционеров и передавал аудиозаписи в спецслужбы. Такое заявление нелегко доказать, но несколько «историй на эту тему» нам известны. Учитывая, что Агазаде смотрит на своего оппонента и бывшего друга как на врага, а также складывая вместе все вышеупомянутые факты, становится ясно, что ради мандата он пойдет на все.

Он и не скрывает этого. Господин Агазаде везде и всем заявляет, что в этом процессе дойдет даже до ареста и кровопролития.

Ясно, почему Игбал Ализаде ведет себя по отношению к Рауфу Арифоглу так, как не вел себя с Аразом Ализаде.

Агазаде знает, что если он не наведет смуты, не прибегнет к хитрости и провокациям, то никак не сможет одержать честной победы над Рауфом Арифоглу, считающимся одним из главных политтехнологов страны.

Агазаде уже не думает о победе, он нацелен только на срыв выборов. Это доказывает и информация, просочившаяся из его предвыборного штаба.

Нам стало известно, что Игбал Агазаде, его брат Ильгар Агазаде и один из их молодых родственников подготовили провокацию в отношении Рауфа Арифоглу в ходе сегодняшней, а если не получится, то завтрашней встречи.

На встрече с жителями на проспекте Гянджа, помимо женщин-провокаторов будут участвовать и мужчины. Они, как планируется, оскорбят Рауфа Арифоглу и устроят столкновение с его сторонниками, которые на это оскорбление отреагируют. А затем, нанеся себе «легкие телесные повреждения», побегут жаловаться…

Как видно, добавляются все новые и новые ухищрения и авантюрные методы. Игбал Агазаде идет на риск, предпринимает решительные и непримиримые шаги. Его цель – сорвать выборы, он знает, что Рауф Арифоглу обойдет его, и выиграть честно он не сможет. Кроме того, к члену раскрытого клана Эльдара Махмудова административные ресурсы уже не относятся положительно…

Два поражения, которые он потерпел в 2015 году после «свержения» Эльдара Махмудова, стали ему уроком.

Эльшад Мамедли

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