Сегодня в швейцарском Давосе в рамках Всемирного экономического форума состоялась встреча между президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и президентом компании «Лукойл» Вахидом Алекберовым.

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Как передает Report, на встрече был обсужден ряд вызывающих взаимный интерес вопросов.

По итогам встречи между компаниями SOCAR и «Лукойл» был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в ряде сфер.

Minval.az