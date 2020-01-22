«ЛУКОЙЛ» планирует 22 января подписать соглашение с SOCAR по двум морским блокам в Азербайджане.

«Мы обсуждаем ряд проектов, это блок Нахчыван, морской блок, и переходная зона, так называемая, на севере Апшерона. Наши геологи, по крайней мере, считают, что они перспективные», — сообщил журналистам в Давосе президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

«Мы сейчас с SOCAR будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума», — добавил он.

Как сообщалось, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и Алекперов в рамках встречи в Давосе обсудили вопрос участия компании в разработке месторождений Нахчыван и Гошадаш.

Minval.az