Российская телеведущая Сати Спивакова, жена скрипача и дирижера Владимира Спиваков на своей страничке в Instagram прокомментировала армянскую провокацию против азербайджанского оперного певца Юсифа Эйвазова

Спивакова, имеющая армянские корни, решила ответить на многочисленные призывы встать «на тропу войны» и упрёки в том, что она отмалчивается по поводу «дрезденгейта».

«Искусство вообще, а Музыка, в особенности — Территория одной национальности, одного вероисповедания и универсального языка. Посеять ненависть на ,уже раскалённой политиками, межнациональной почве легче, чем бросить горящую спичку в открытый бак с бензином посередине огромного леса. Никто не способен на своей шкуре ощутить боль генетической вражды сильнее ,чем два наших народа, но эту боль нужно лечить, и лечить её можно только любовью и толерантностью, вниманием и пониманием, а главное — разумом, не поддаваясь на провокации», — написала телеведущая.

Она отметила, что за 37 лет жизни с дирижером Владимиром Спиваковым много раз была свидетелем того, как большие артисты, включая ее супруга, становились жертвами провокаций, интриг и подковерной возни недобросовестных агентов, продюсеров и директоров. В результате этого рушились не только контракты, но и многолетние дружеские тандемы, никак не связанные с национальностью.

Спивакова подчеркнула, что сама верит лишь в то, чему свидетелем становится лично.

«И, при всём моём восхищении молодой армянской певицей Рузанной Манташьян, понимая, что в этой грязной и мелкой истории она — Жертва, я хочу защитить @yusif_eyvazov_official, доподлинно зная, что его оболгали и подставили! Я — армянка, он — азербайджанец, и если рассматривать политический контекст, мы точно будем по — разные стороны баррикад! Но, никогда, ни для одного артиста национальность коллеги не играла роли! В их «пятой графе», как на скрижали, написано — артист! Все артисты — граждане одной безграничной страны, под названием – ИСКУССТВО», — написала телеведущая.

Спивакова решила поставить точку в «хайпе» и призвать всех прекратить обсуждать «армянский бред». При этом она отметила, что отвечать на комментарии не станет. Viva la Musica!, заключила телеведущая.

Minval.az