20 января в рамках агитационной кампании кандидат в депутаты от Хатаинского избирательного округа №35 Рауф Арифоглу провел встречу с избирателями на улице Нахимова. Р.Арифоглу почтил минутой молчания память ставших 20 Января шехидами. Он отметил их роль в установлении независимости Азербайджана и сказал, что трагедия 20 Января вписана в историю Азербайджана золотыми буквами.

Далее Р.Арифоглу коснулся проблем, беспокоящих жителей Хатаинского района, отметив, что делает все необходимое для их решения. Он отметил, что знает о проблемах с дорогами, аварийными зданиями, кровлями жилых зданий, затопленными подвалами, а также об отсутствии детских площадок во дворах.

Рауф Арифоглу рассказал о пути борьбы, который он прошел, о борьбе за родину, об исторической деятельности возглавляемой им газеты. Рауф Арифоглу отметил, что сначала начнет с решения острых проблем района, а потом перейдет к общим, а также подчеркнул, что обратится в соответствующие структуры для решения этих проблем, не дожидаясь выборов.

Кроме того, Р.Арифоглу рассказал о своей предвыборной платформе, пообещав, что в предстоящие 5 лет его армия журналистов будет освещать проблемы жителей. Как отметил Р.Арифоглу, он возглавляет самую крупную медиа-группу в стране, поэтому имеет возможности для освещения и решения проблем жителей Хатаинского района.

Кандидат в депутаты отметил, что всегда готов выслушать проблемы граждан и довести их до сведения соответствующих структур: «У нас есть большая команда, которая будет с вами на протяжении 5 лет. Уверяю вас, что через 5 лет вы не захотите меня отпускать».

В ходе встречи жители района подходили к Рауфу Арифоглу и рассказывали о своих бытовых проблемах. Жители соседних домов тоже пришли на встречу и пригласили Р.Арифоглу к себе домой, чтобы наглядно продемонстрировать все проблемы. Р.Арифоглу и члены его предвыборного штаба зашли в квартиры граждан, ознакомились с их проблемами и пообещали поднять вопрос перед соответствующими структурами.

Minval.az