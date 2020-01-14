Мы технически может поставлять как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить.

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Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов, отвечая на вопрос о готовности поставлять нефть в Беларусь.

«Переговоры на этот счет велись. Технически мы можем поставить как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить. Но ничего конкретного пока на этот счет нет», — сказал Ахмедов.

Minval.az