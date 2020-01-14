Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) распространило информацию в связи со смертью школьника в Балакяне.

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Как говорится в сообщении ОУМТП, 11 января в 10:24 Махатов Туран Турал оглу (2010 г.р.) был доставлен в Балакянскую центральную районную больницу с острой респираторной вирусной инфекцией. После оказания первой амбулаторной помощи пациенту, он был выписан домой.

12.01.2020 в 00:05 ребенок был доставлен в больницу с осложнениями, ему была оказана помощь в отделении скорой помощи.

Ребенок скончался по дороге, когда родители везли его в Баку.

Ведется расследование.

Minval.az