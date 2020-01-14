В Балакяне умер школьник.

Инцидент произошел 13 января в городе Балакян. Житель города, 10-летний Туран Турал оглу Махатов с простудой и высокой температурой был доставлен в центральную районную больницу. Там он был обследован, ему поставили капельницу. После этого сердцебиение ребенка участилось. Из-за ухудшения состояния пациента было принято решение срочно доставить его в Баку, передает АПА.

Однако в дороге ему стало хуже, и он был доставлен в Шекинскую больницу. Врачам не удалось спасти его. Т.Махатов учился в 3-м классе.

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