Итак, произошло то, что должно было случиться еще в самом начале: Бюро обязательного страхования (БОС) поставило точку в вопросе обязательного страхования квартир. Исполнительный директор структуры Рашад Ахмедов, выступивший на Общественном телеканале, сообщил, что нет необходимого законодательства для того, чтобы Государственный комитет имущества передавал БОС список прошедшего государственную регистрацию жилья. По его словам, законодательство не предусматривает, чтобы Государственный комитет имущества передавал БОС информацию.

И потому – с учетом сказанного – невозможно произвести интеграцию, пока не будет внесено соответствующих изменений в законодательство. В этом случае страховые свидетельства будут электронными, и в электронной системе будет видно, какие адреса застрахованы, а какие – нет.

Молчание ягнят

То есть выходит, что пока Кабмин не примет соответствующего решения, то и штрафовать никого не станут. Согласно мнению эксперта Самира Алиева, страховые компании попросту воспользовались распоряжением Кабмина от 21 мая 2019 года и искусственно раздули ажиотаж, чтобы население тряхнуло мошной и раскошелилось на страховку.

А для того, чтобы люди не расслаблялись – появились зловещие оповещения о штрафах, которые предприимчивые «дельцы & Co» не поленились подсунуть под каждую дверь в жилых массивах, да еще и через двери пугали – срочно! Понятно, что страховаться нужно и важно, но как ни крути — это дело добровольное, и насильственные принудительные методы в данном вопросе вообще не уместны.

Но так или иначе, дельцы своего добились, ибо нет более весомого и серьезного удара, чем удар по карману. Сами понимаете, одно дело – сумму страховки заплатить, и совсем другое – через каждые 20 дней выплачивать по 20-30 манатов штрафа в случае незаключения договора. Паника поднялась масштабная, социальные сети разрывались от вопросов, но – как ни странно – несмотря на паническую атаку, сотрясавшую все население страны, ни один госчиновник, ни один эксперт – кроме Натига Джафарлы, давшего на эту тему масштабное интервью изданию Minval.az, не соизволил выступить и успокоить граждан. Не было проведено никакой разъяснительной работы, на ТВ и в СМИ стояла такая тишина, словно паника происходила не в нашей стране, а на соседней планете или в параллельной реальности, которая никак не избавится от аферистов и бюрократов.

Молчали общественные деятели, молчали депутаты. Понятно, что парламент к тому моменту еще не обзавелся новыми «слугами народа», но все же старые могли бы и озвучить свое мнение, благо свободы слова никто не отменял. Хотя, вот тут автор этих строк, пожалуй, действительно многого захотел: если наши «народные избранники» в своих депутатских креслах больше молчали, чем говорили (а если и говорили, то по большей степени не в тему), то сегодня они тем более комментировать ситуацию ни за что бы не стали.

Киса! Мы накануне грандиозного кипиша!

А тем временем много разговоров среди граждан страны было именно на тему мошенничества. Но мы поспешим успокоить: граждане обращались в компании с проверенными юридическими адресами и на самом деле страховочные полисы люди получали именно за официальными подписями и печатями. Сотрудники «Минвала» сами несколько раз связывались с этими компаниями, и там было подтверждено, что на предупредительных листках, которые подсовывали гражданам под двери так называемые «страховочные волонтеры», действительно были написаны номера телефонов официальных сотрудников страховых компаний, которые затем приглашали в офис и заключали сделку. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

Но, тем не менее, очень кстати сейчас вернуться к утвержденному Кабмином постановлению «О плане мероприятий по поводу развития страхового сектора на 2019-2021 годы», датированному 21 мая 2019 года. Согласно мнению экспертов, именно этим документом апеллировали страховые компании, тщательно продумав запуск в жизнь программу масштабной паники, которая – естественно – не могла не подняться.

А так как молчание представителей соответствующих структур – печальная и противная норма для нашей страны, вполне понятно, что информация – что накануне паники, что во время всех витков ее развития – оставалась на нуле.

Мы тщательно следили за прессой и ТВ в надежде услышать, увидеть или прочесть хотя бы один комментарий от официального лица, способный свести общественную панику на нет. Но увы. Все это время эти компетентные лица подыгрывали страховым компаниям и презрительно отмалчивались, пока, наконец, не появилось вчерашнее заявление исполнительного директора Бюро обязательного страхования Рашада Ахмедова, заявившего, что штрафов не будет. Можно расслабиться. А теперь давайте представим, как перевыполнили план страховые компании за этот короткий отрезок времени! Видимо, эта тщательно продуманная афера с грядущими «штрафами» была ничем иным, как тщательно продуманной системой шоковой терапии — внезапно внедряемого комплекса радикальных экономических реформ (ведь страховые компании решили сыграть партию, используя в качестве козырного туза именно официальное постановление Кабмина – государственной структуры, утверждающей законы). И ведь знали страховые дельцы прекрасно, что посредством применения шоковой терапии вызовут поведенческие изменения в обществе. И ведь вызвали, то есть добились того, чего хотели с самого начала!

Да, кто-то назовет это аферой, кто-то – успешной работой группы хороших психологов, но господа хорошие, ведь таким образом, в погоне за желанными манатами был существенно подорван имидж государства, имидж чиновников, которые не отреагировали на панику. Имидж правозащитников, сотрудников СМИ и общественных деятелей, которые почему-то молчали именно тогда, когда нужно было говорить, кричать! И восстановить его будет очень и очень сложно. Не стоит и говорить о том, что у людей, пуганных и перепуганных, особенно после грандиозной «психологической компании с госстрахованием», ужас будут вызывать любые инициативы, пусть даже самые полезные и необходимые, которые решит внедрить государство с целью нашей же защиты. А виновные в искусственном раздувании паники наказания так и не понесут. Плавали – знаем.

Яна Мадатова

Minval.az