Обнародован внезапный поворот в деле с массовым страхованием недвижимости, так напугавшим граждан страны. Боясь быть многократно оштрафованными (как и было написано в уведомлениях, подсунутых под двери квартир в жилых домах), люди бросились к страховым агентам и начали массово заключать договора.

А тем временем, Бюро обязательного страхования (БОС) поставило точку в вопросе обязательного страхования квартир.

Как сообщает «Минвал», исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов, выступивший на Общественном телеканале, сообщил, что нет необходимого законодательства для того, чтобы Государственный комитет имущества передавал БОС список прошедшего государственную регистрацию жилья. По его словам, законодательство не предусматривает, чтобы Государственный комитет имущества передавал БОС информацию.

«По этой причине мы пока не смогли произвести интеграцию. Это будет возможно сделать только после соответствующих изменений в закон. Страховые свидетельства будут электронными, и в электронной системе будет видно, какие адреса застрахованы, а какие нет», – отметил Ахмедов.

Как отметил экономический эксперт Самир Алиев в беседе с изданием «Гафгазинфо», пока Кабмин не примет соответствующее решение, никого невозможно будет оштрафовать. Причиной ажиотажа стал «План мероприятий по поводу развития страхового сектора на 2019-2021 годы», утвержденный распоряжением Кабинета министров от 21 мая 2019 года. Страховые компании воспользовались случаем, отметил эксперт.

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