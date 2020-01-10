Ранее сообщалось, что Сулейманов Илькин Ибрагим оглу, подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин, признал вину.
Распространены кадры из дома, в котором содержалась жертва убийцы.
Ранее сообщалось, что Сулейманов Илькин Ибрагим оглу, подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин, признал вину.
Распространены кадры из дома, в котором содержалась жертва убийцы.
Дата: 2020/01/10 22:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
22
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Началось первое в 2020 году лунное затмение. Как сообщили АПА в Шамахинской обсерватории имени Н.Туси, это затмение является полутеневым.
Рабочая группа, сформированная из сотрудников Агентства продовольственной безопасности (АПБА), Института продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии
МИД добился исправления Директоратом программы «Horizon 2020» Европейского союза карты Азербайджана на сайте программы, в которой Нагорный
Центробанк Азербайджана в 2020 году намерен удержать инфляцию на уровне 4%, заявил глава банка Эльман Рустамов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бабы Везир оглу Масимова (Баба Везироглу) орденом «Шохрат».
Управление уголовного розыска Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) установило личность человека, о котором в социальных сетях
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Агсуинском районе.
Часть депутатов V созыва Милли Меджлиса не примет участие во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 9 февраля