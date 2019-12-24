Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в соцсети Instagram поделилась фотографиями со дня рождения главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева. Президент страны отметил свой день рождения в кругу семьи.

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Лейла Алиева также поблагодарила всех за поздравления: «Спасибо большое за ваши поздравления, теплые слова, искренние пожелания!!! Дай Бог здоровья, счастья и успехов нашему Президенту и всему Азербайджанскому народу! Пусть в Азербайджане всегда будет солнце и добро, мир и любовь!!! Пусть хранит всех Аллах!»

Minval.az