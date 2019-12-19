17 декабря 2019 года на сайте Minval.az была опубликована новость со ссылкой на журналиста Джаваншира Гасанли, в которой утверждалось, что народная артистка, депутат Милли Меджлиса Зейнаб Ханларова, переехав в США, и занявшись там благотворительностью, построила в 2013 году в Бруклине (Нью Йорк), по адресу 1629 Sheepshead Bay Rd трехэтажное здание, на 3-м этаже которого находится ее благотворительный фонд, 2-й этаж сдается юридической фирме, а ресторан европейской кухни, расположенный на 1-м этаже, сдается в аренду за $10,000 в месяц.

Как утверждает журналист Джаваншир Гасанли, все средства от аренды идут в благотворительный фонд Зейнаб Ханларовой.

Хотелось бы посоветовать господину Гасанли готовить материалы, основываясь на достоверных фактах и официальных документах, а не на голословных, не правдивых утверждениях.

Изложенная ниже информация подтверждается официальными документами, зарегистрированными в Госдепартаменте, официальных государственных органах штата Нью Йорк.

В 2012 году, приехав в Нью Йорк, Зейнаб Ханларова обратилась в американскую юридическую компанию, офис которой находится в Бруклине по адресу 1629 Sheepshead Bay Rd, с просьбой об открытии фонда Zeynab Khanlarova Foundation.

Юридическая компания Нью Йорка, в соответствии с американскими нормативными законами и актами, зарегистрировала фонд Ханларовой в 2012 году по адресу 1629 Sheepshead Bay Rd, в котором располагался офис юридической компании, так как З.Ханларова постоянно проживающая в Азербайджане, не планировала арендовать помещение под свою компанию.

Фонд не имел работников и имущества, и, конечно же, никаких прав на владение зданием, принадлежащем американской компании, в офисе которой был зарегистрирован.

Спустя год по причине тех обстоятельств, что фондом не было проведено никаких мероприятий, встреч и переговоров (фонд не совершил никаких действий, подтверждающих свою деятельность), а также по просьбе самой З.Ханларовой, американская компания подала официальное обращение в штат Нью Йорка о закрытии фонда.

Документом, выданным от 19 сентября 2017 года на официальном бланке NYS Department of State (Департамент штата Нью Йорк) со всеми зарегистрированными номерами штата ясно и четко указано, что фонд Зейнаб Ханларовой закрыт и не является действующим и функционирующим. Документ прилагается.

В отношении Бруклинского здания, расположенного по адресу 1629 Sheepshead Bay Rd, и якобы построенного и принадлежащего З. Ханларовой, информация следующая:

Трехэтажное здание по адресу 1629 Sheepshead Bay Rd было построено в 2009 году американской компанией, задолго до открытия З. Ханларовой ее фонда, и к которому ни Ханларова, ни ее фонд никакого отношения не имеют. Полноправным и единоличным собственником здания, расположенного в Бруклине по адресу: 1629 Sheepshead Bay Rd, является американская компания.

На третьем и втором этажах указанного здания располагаются различные американские юридические компании.

На первом этаже здания находится небольшой по своему размеру Lounge (ресторанный клуб), функционирующий в течении первых нескольких лет со дня его открытия.

Недавно американские риэлторские брокеры, сфотографировав помещение клуба, выставили эти фотографии в интернет для сдачи клуба-ресторана в аренду. Именно эти фотографии риэлторов и были использованы в статье журналиста Гасанли.

Фотографии пустого клуба-ресторана и информацию о его сдаче в аренду и сегодня можно найти на интернет сайтах, там же, где журналист Гасанли их и обнаружил.

Зейнаб Ханларова и ее фонд никогда и никакого отношения к клубу-ресторану не имели, и не могли иметь, так как со дня открытия ресторана он принадлежит тому же американскому собственнику, что и все здание в целом. На сегодняшний день, ресторан не сдается и никакой прибыли не приносит.

Фонд Зейнаб Ханларовой, зарегистрированный в Нью Йорке и прекративший свое официальное существование несколько лет назад не имел никакой собственности, также как и не проводил никакой деятельности, в связи с чем и был закрыт, согласно официальным документам штата Нью Йорк, которые прилагаются.

Полагаем, что изложенной информации более чем достаточно для публикации официального опровержения статьи с искаженными, не правдивыми фактами журналиста Джаваншира Гасанли.

Давид Юсупов, уроженец Азербайджана, проживающий в Нью Йорке

Minval.az