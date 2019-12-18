Российский актёр театра и кино Михаил Боярский в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале заявил, что женщина, в его понимании, должна посвятить себя семье и детям, возможно тогда институт брака в России не будет испытывать кризис.

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Объясняя свою позицию, Боярский отметил: «Вся прелесть женщины в скромности, в обожании мужа. Втихаря люби себе — и всё». Такое высказывание вызвало критику со стороны общественности в адрес актера. В беседе с порталом «Москва-Баку» Михаил Боярский подтвердил свою точку зрения и высказал мнение, что именно азербайджанские семьи наилучшим образом отражают настоявшую роль женщины в этом мире.

«Бесспорно, именно культура семейных ценностей Азербайджана отражает истинную роль женщины в обществе. Мать и хранительница домашнего очага — это самое лучшее проявление её творчества на земле. Это единственное, что женщина делает идеально. Все что может сделать мужчина, женщинам лучше не делать. И эту философию лучше всего показывают азербайджанские семьи. Среди моих знакомых были азербайджанцы. Я учился в школе при консерватории, где обучение проходили дети со всего Советского Союза. У нас учились азербайджанцы, грузины, латыши и даже американцы. Я знал одну замечательную, чудесную азербайджанскую семью. Именно в этой семье я имел возможность наблюдать яркий пример моего высказывания, что вся прелесть женщины заключается в ее скромности, в обожании мужа, служению своей семье, прежде всего», — сказал Михаил Боярский.

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