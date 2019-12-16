Михаил Боярский снова позволил себе резко высказаться в адрес женщин и их роли в обществе. 69-летний актёр заявил, что единственная роль представительниц слабого пола — деторождение. Любую другую деятельность женщин Боярский назвал «извращением перед лицом Господа».

«Жена должна прилепиться к мужу и воспитывать детей вместе с ним, отдавая семье все свои силы», — сказал Боярский. Кроме того, артист выступил против ЭКО, а также раскритиковал тех, кто проводит эксперименты по смене пола.

Издание «7Дней» отмечает, что ранее Боярский уже отличался сексистскими высказываниями. В одном из интервью он заявил, что не может выделить ни одной достойной работы дочери в кино или театре. С его точки зрения, гораздо важнее то, что Елизавета смогла реализоваться как жена и мама двоих детей, ведь только в этом артист видит смысл жизни. Кстати, что любопытно, Боярская тогда поддержала отца и сказала журналистам, что согласна с его словами. Актриса уверяет, что семья для неё сейчас на первом месте.

Михаил уже больше 40 лет женат на Ларисе Луппиан. Пара преодолела серьёзный кризис в отношениях, который едва не поставил точку на их союзе.

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