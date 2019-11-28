Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь напомнила о себе. Она посетила, как о том сообщают ереванские СМИ, едва ли не передний край. Точнее, боевые позиции в селе Чамбарак, близ Кедабекского района Азербайджана. Ереванские СМИ подобострастно умиляются: мадам Акопян осмотрела пост, побеседовала с солдатами, а в конце изрекла: «Одно дело думать на сей счет и чувствовать эту силу в Ереване, а мы ее чувствуем каждую минуту, и совершенно другое, когда есть возможность побывать здесь. В этой атмосфере чувствуется совсем иной дух». Условиями службы тоже осталась весьма довольна. Офис супруги Пашиняна распространил и фотографии: на одной госпожа Акопян, в кожаной куртке и с шарфиком, стоит в окружении военнослужащих, на другой — смотрит в полевой бинокль из блиндажа, на третьей — снова в окружении вояк, но уже «на пленэре».

Впрочем, убедить ереванскую аудиторию, будто бы в местной армии наконец решился вопрос и с питанием, и с условиями службы, удалось не очень, и даже сама мадам Акопян, отметив, что условия службы, с которыми она ознакомилась в ходе визита, воодушевляют, тут же выразила пожелание, чтобы в аналогичных условиях служили солдаты на всех позициях. Не получилось и «героического ореола». Как уже отмечалось, в том числе и в Minval.az, на переднем крае персона в гражданской одежде, вокруг которой суетятся военные в камуфляже — это заведомая мишень. А значит, не переодетая в камуфляж мадам Акопян находилась на безопасном удалении от настоящего переднего края.

И, возможно, на всю эту «фотосессию в стиле милитари» можно было бы не обращать внимания, но еще недавно госпожа Акопян вовсю раскручивала собственные «миротворческие» усилия. А теперь вдруг резко меняет имидж, отправляется на передовую, позирует с полевым биноклем в блиндаже и вообще всем видом показывает, что настало время прекратить играть в миротворчество и самое время «поиграть в войнушку». Более того, как показывает прежний опыт, визиты ереванских VIP-персон на передовую, как правило, предшествуют очередным вооруженным провокациям на линии фронта и на ненарушенных участках государственной границы. И не исключено, что и на сей раз «обер-зинворы» готовят нечто подобное.

Только вот теперь проблемы могут возникнуть как раз с «боевым духом», о котором так цветисто рассуждала мадам Акопян. И проболтался об этом ереванский «Спутник».

Нет, это агентство, конечно, хотело как лучше. И разместило опус своего эксперта Армана Ванескегяна, который всеми силами расхваливает российскую оборонную концепцию A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) вообще и входящие в ее состав «ракетные пузыри» в частности. По его словам, «ОТРК «Искандер» (наземные), ПЗРК «С-400» (воздух) и береговой комплекс «Бастион» (море)» — это «наиболее опасный для войск НАТО из российских видов вооружений», а «дальность их поражения как раз и показывает, какого размера «ракетный пузырь» создается вдоль российской государственной границы». Правда, «Бастионы» на берегу озера Севан ставить незачем, но вот «Искандеры» Россия Армении уже подарила. И вообще, Армения — член ОДКБ. Из чего делается зубодробительный вывод: «То есть глобальным геополитическим, скажем так, «ракетным пузырем» Армения в любом случае прикрыта. Тут вам и 102-я военная база, расположенная в Гюмри, у которой на вооружении есть С-400». Расхваливает на все лады российские Су-30. И вообще, «если упоминать о применении Азербайджаном военной авиации в начале 90-х, то следует учесть другое. Наличие у Армении серьезной военной авиации, способной действовать на расстоянии порядка 150-160 километров. Равно как и средств ПВО с радиусом поражения до 200 километров, то можно с уверенностью говорить о наличии того самого «пузыря» регионального значения».

Намеренно оставим в стороне военно-техническую сторону вопроса. Воздержимся от уточнений, не слишком ли самонадеянно для Еревана ставить знак равенства между российским и своим оружием. Не будем приводить сирийский опыт, где С-400 надежно стерегут небо над базой «Хмеймим», но при этом ВВС Израиля регулярно наносят удары по иранским «объектам» в Сирии, и российская ПВО то ли не может, то ли просто не считает нужным этому препятствовать и ввязываться в противостояние с Израилем на стороне Ирана. Не станем напоминать о стоящих на вооружении Азербайджана ОТРК «Лора», РСЗО «Полонез» и прочих современных системах оружия. Тем более не будем задавать вопросы «на засыпку», как быть с географией — во-первых, Карабах находится за пределами зоны ответственности ОДКБ, а во-вторых, надежной сухопутной связи со своими союзниками Армения не имеет. И уж подавно оставим за рамками оценки военных экспертов, что в силу законов физики, кривизны Земли и прочих обстоятельств уверения в стиле «любая цель в радиусе 500 километров» не стоит воспринимать буквально. В конце концов, вряд ли стоит серьезно полемизировать с экспертом, который называет С-400 «Триумф» «ПЗРК» — как «Иглу» или «Стингер». Куда важнее другое. Армянский эксперт не просто пытается бряцать российским оружием. За всеми его стараниями убедить армянскую аудиторию, будто бы российский «пузырь» распространяется и на Армению, зажатую между Азербайджаном, натовской Турцией, пронатовской Грузией и балансирующим на грани войны с США и Саудовской Аравией и еще внутренней нестабильности Ираном, нельзя не заметить страха. Судя по всему, местная аудитория уже не в силах не обращать внимания на выкладки экспертов, которые в один голос уверяют: военный перевес сегодня на стороне Баку. Тем более здесь растет понимание, что переговоров по сценарию «Армения требует — остальные выполняют» уже не будет, что Еревану придется идти на тяжелые уступки, а единственной альтернативой уступкам была и остается война. И в случае настоящего «горячего сценария» Еревану придется ой как несладко. Судя по всему, в Армении еще в начале девяностых убедили себя, будто бы скомандовали всем «стоять-бояться». А теперь выясняется, что бояться надо как раз самой Армении, а тем более армянским оккупантам в Карабахе. И самое главное, испугавшись, местное население вовсе не будет «стоять» — оно как раз «побежит». Собственно говоря, бегство уже идет.

И вот это обстоятельство придает уже другое прочтение недавнему лопнувшему фейку армянской военной пропаганды. Накануне армянские СМИ, напомним, распространили провокационную дезинформацию: якобы на Агдеринском направлении Азербайджан предпринял попытку «диверсионного проникновения» двумя группами по 20 и 14 человек в каждой, но в результате завязавшегося боя азербайджанская сторона якобы отступила, забрав с собой одного тяжело раненного. В Минобороны Азербайджана этот фейк опровергли. И добавили, что, как видно, наблюдаемая в последнее время стабильная ситуация на линии фронта не удовлетворяет военно-политическое руководство Армении, и она пытается отвлечь армянский народ от проблем в своей стране, распространяя такую информацию. А с другой стороны, как и всегда, боязнь азербайджанского солдата всегда держит в страхе врага.

Но затем этот фейк опроверг уже глава пресс-службы минобороны Армении Арцрун Ованнисян. «Новость о диверсии не соответствует действительности», — написал он в своем ФБ. За господином Ованнисяном прежде такого трезвого подхода не замечалось. И если сейчас он все же решил опровергнуть фейк, это как минимум наводит на мысль, что в оккупированном Агдеринском районе, прочитав что-то вроде «диверсант ползет на берег, точит свой кинжал», схватились за чемоданы. В результате минобороны Армении пришлось срочно опровергать фейк и «гасить панику».

И да, в такой ситуации появление госпожи Акопян в Чамбараке вряд ли поможет этот испарившийся «боевой дух» возродить.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az