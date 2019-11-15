Несмотря на то, что в Азербайджане 16 ноября истекает срок разрешения на использование пленок, шторок и жалюзи на задних боковых стеклах автотранспортных средств, на водителей не будет распространяться административный штраф даже после истечения указанного срока.

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Согласно полученной азербайджанским интернет-порталом BAKU.WS информации, соответствующее указание дал начальник Государственного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана генерал-майор полиции Рамиз Зейналов.

Согласно указанию, использующие пленки, шторы и жалюзи на задних и боковых стеклах водители не будут штрафоваться до предоставления дополнительной информации.

Minval.az