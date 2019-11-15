В Азербайджане сегодня истекает срок разрешения на использование шторок и пленок (ограничивающих видимость и прозрачность) на стеклах транспортных средств.

По полученным Report сведениям, ожидается отмена существующего запрета и внесение в связи с этим поправок в законодательство.

Член парламентской комиссии по правовой политике и государственному строительству Чингиз Ганизаде сообщил Report, что пока нет решения об отмене этого запрета.

«Запрет вступил в силу с сегодняшнего дня и он коснется около 100 000 водителей. Я сторонник того, чтобы этот запрет отменили. Считаю, что как минимум должно быть дано устное поручение относительно этого запрета, чтобы людей не штрафовали в той или иной форме».

Напомним, что согласно требованиям дополнения №1 к закону «О дорожном движении», при наличии с обоих сторон зеркал заднего вида, на легковых автомобилях разрешается использование покрытий (занавес или пленка) или изготовленных промышленным путем жалюзи. Кроме того, с учетом климатических условий Азербайджана, ежегодно с 1 мая по 15 ноября на стеклах транспортных средств разрешается использование жалюз, изготовленных промышленным путем.

Minval.az