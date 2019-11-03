Молодая азербайджанка из Нагорного Карабаха Арзу Мамедова, которой удалось смутить своим ярким выступлением известного российского журналиста Владимира Познера, «прославившегося» также своей проармянской позицией, выступила на своей странице в Instagram с новой инициативой.

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Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az, она призвала всех азербайджанцев при размещении постов в Instagram использовать хештег #Karabakh.

По ее словам, надо использовать данный хештег в любых случаях, даже если пост не имеет отношения к Карабаху.

«Я знаю, вы подумаете, что если вы одни напишете, то это ничего не изменит. Но если вы и тысячи людей, особенно общественных деятелей, будут это делать, тогда мы действительно добьемся успеха», — отметила она.

Она указала, что сама на своей личной странице и в блоге @herstory.az будет использовать этот хештег.

«Надо говорить про Карабах не только 26 февраля, но и всегда», — отметила она.

Minval.az