Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с ожидаемой погодой в стране.

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Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 2 ноября да утра 3 ноября будет дуть порывистый северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с, временами усиливаясь до 25-30 м/с.

Днем на полуострове местами ожидается усиление скорости ветра до 32-35 м/с. Дождь будет с перерывами.

Высота волн составит 2-4 метра, в дальнейшем 5,5-7,5 метров.

Сразу после поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы кораблей, портовые капитаны, инспекторы портового контроля были проинструктированы о принятии соответствующих мер и усилении службы. Кораблям, стоящим на якоре и находящимся в плавании в водах Службы управления кораблей отправлена информация посредством NAVTEX и других средств связи, даны соответствующие указания. Обеспечена безопасная стоянка кораблей в соответствующих убежищах на якоре. В плавании патрульных кораблей проблем не возникло. Наряду с этим организации, к которым относятся морские нефтегазовые платформы, предупреждены о непогоде. На побережье Азербайджана в полную мощь работают самые современные навигационные станции и станции связи.

Государственное морское агентство функционирует в усиленном режиме, обеспечено безопасное передвижение кораблей в территориальных водах Азербайджана, как под азербайджанским флагом, так и под флагами зарубежных стран.

Руководство Государственного морского агентства поддерживает непрерывную связь с Национальным центром и следит за безопасностью плавания кораблей.

Minval.az