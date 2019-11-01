2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами ливни. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-12, днем 13-15 градуса тепла, в Баку ночью 10-12, днем 13-15 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана вечером местами ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В горных районах возможен снег. Местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 15-18 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 6-9 градусов тепла.

Minval.az