Министерство по чрезвычайным ситуациям и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместную информацию о происшествии в Каспийском море.

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В информации сообщается, что 29 октября около 13.00 вблизи поселка Гюрган Пираллахинского района столицы в результате пожара, сопровождавшегося взрывом, на маломерном экспедиционном катере Государственной нефтяной компании в азербайджанском секторе Каспийского моря, сотрудник компании Габиль Мамедов погиб на месте происшествия, другие сотрудники компании — Азер Велиев, Бахруз Пашаев и оказывающий услуги по контракту лодочник Беюкага Халилов получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Получившие во время происшествия травмы люди были вывезены на сушу и немедленно доставлены в лечебное учреждение, куда были привлечены высококвалифицированные врачи. Обследование и лечение пострадавших взяты под особый контроль руководства Министерства здравоохранения.

На данный момент их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье УК 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), создана следственная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры.

Для установления причин взрыва и прочих деталей происшествия при участии экспертов и специалистов Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az