На геологоразведочном судне SOCAR произошел взрыв.

Как сообщили в компании, инцидент произошел примерно в 13:30 недалеко от поселка Гюрган на мелководном участке моря на судне, которое доставляло на место назначения взрывчатое вещество, используемое при сейсмических разведывательных работах.

В результате взрыва погиб сотрудник компании Мамедов Габиль Гюльмамед оглу.

Находившиеся на месте происшествия сотрудники компании Велиев Азер Вагиф оглу, Пашаев Бахруз Рафиг оглу и работающий на контрактной основе паромщик Халилов Беюкага Мамедага оглу получили травмы различной степени тяжести и на автомобиле скорой помощи были доставлены в городскую больницу №5.

В компании отметили, что в направлении Гюргана необходимо было произвести сейсморазведку, чтобы выяснить местонахождение новых скважин.

Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего события.

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