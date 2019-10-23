От занимаемых должностей освобождены руководитель управления делами Кабинета министров и помощники премьер-министра.
Соответствующим распоряжением премьер-министра Али Асадова руководитель управления делами Кабинета министров Адиль Ахмедов освобожден от должности, передает АПА.
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Другим распоряжением премьер-министр в связи с достижением возрастного предела на государственной службе освободил от занимаемых должностей Тофига Сарыджалинского и Натига Азизова .
Али Асадов подписал распоряжения в связи с новыми назначениями на должности руководителя управления делами Кабинета министров и помощника премьер-министра.
Хикмет Халилов назначен руководителем управления делами Кабинета министров, Алескер Алескеров — помощником премьер-министра.