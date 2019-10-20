Министерство внутренних дел Азербайджана отреагировало на клеветнические заявления председателя партии Народного фронта Али Керимли, который был задержан во время незаконного митинга в центре столицы.

Читайте также: Полиция: При задержании Али Керимли сопротивлялся и ударился лбом о железную решетку

Как сообщил Report начальник Республиканского госпитала имени Арифа Гейдарова Министерства внутренних дел Исби Бабаханов, что Али Керимли был выписан из больницы после всех обследований.

«Керимли Али Амиргусейн оглы, родившийся 19 октября 1965 года, по рекомендации полиции прошел медицинское обследование в госпитале. После прохождения томографии у него не было обнаружено никаких патологических изменений, и поэтому пациент был выписан. Протоколы обследования были представлены Керимли», — сказал он.

Minval.az