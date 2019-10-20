Как уже сообщалось, члены структуры, называющей себя Национальным советом демократических сил, вопреки Закону «О свободе собраний», 19 октября в 15:00 пытались провести митинг на площади перед станцией метро «28 мая».

Как говорится в сообщении Главного управления полиции города Баку, благодаря принятым мерам эти противоправные действия были пресечены, их организаторы и некоторые участники задержаны, в отношении них были приняты соответствующие меры.

Среди задержанных был и председатель Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. Когда его сажали в специальный автомобиль для проведения соответствующего документирования, он оказал сопротивление сотрудникам полиции, в результате ударился лбом о железную решетку и получил повреждение.

Али Керимли была оказана медицинская помощь в госпитале Министерства внутренних дел, после чего у него взято объяснение, и он отпущен на свободу.

Minval.az