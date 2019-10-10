Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг начал заседание правительства с подведения итогов своего визита в Азербайджан, в рамках которого обсуждался в том числе вопрос монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид-Гареджи).

«У нас был абсолютно открытый разговор о текущих проблемах, и как результат, могу сказать, что с завтрашнего дня находящиеся на территории комплекса церкви откроются для грузинского духовенства и, соответственно, мы шаг за шагом, поэтапно и в этом направлении должны достичь серьезного прогресса», — заявил Гахария.

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По его словам, Грузия и Азербайджан должны решить вопрос несогласованных участков границы с учетом интересов обеих стран. На одном из таких участков расположен Давид-Гареджи. Часть комплекса, в частности, юго-западный склон горы, на котором расположены грузинские монастыри Удабно и Чичхитура, контролирует Азербайджан.

«Мы не раз отмечали, что эта проблема должна решиться с учетом национальных интересов двух стран, с учетом интересов исторического достояния и церкви», — сказал Гахария.

Он также призвал граждан Грузии проявлять большую ответственность и осторожность как в действиях, так и в словах.

«Все должны понимать, что любовь родины и патриотизм не подразумевают псевдопатриотические выходки, высказывания и неосмысленные шаги», — заявил премьер.

Minval.az