Грузия и Азербайджан докажут всем, что у них нет нерешаемых проблем, сказал глава грузинского правительства Георгий Гахария на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Гахария выбрал именно Азербайджан в качестве первого места визита в статусе премьер-министра Грузии.

«Первый визит в ранге премьер-министра в Азербайджан не является случайностью, поскольку я уверен, что этим визитом мы еще раз докажем нашим друзьям и врагам, что между Грузией и Азербайджаном не существует проблем, которые невозможно по-братски, дружественно решить», — цитирует его Sputnik.

Премьер поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием.

«Азербайджан и Грузия являются близкими друзьями и партнерами. Наше партнерство действительно вышло за рамки регионального значения и стало темой международного уровня, особенно в экономическом измерении, в сферах энергоносителей, транспорта, торговли», — сказал Гахария.

По его словам, Грузия и Азербайджан твердо и непоколебимо поддерживают друг друга на международной арене.

«Сегодня, как и всегда, наш визит, разговоры и деловые рассмотрения будут крайне продуктивными, и еще раз докажут всем — и нашим друзья, и врагам, что Грузия и Азербайджан всегда найдут правильные слова и пути для решения проблем», — отметил премьер.

Minval.az