Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip определили топ-15 городов, подходящих для путешествия в октябре, с перелетом не более 5 часов.

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Как сообщает АПА со ссылкой на OneTwoTrip, в списке лидируют Дубай (ОАЭ), Эйлат (Израиль), Протарас (Кипр) и Амман (Иордания) — там шансы застать плохую погоду сводятся к нулю, а количество солнечных дней позволяет продлить лето.

В этих местах середина осени еще считается пляжным сезоном. Они подойдут тем, кто предпочитает формат отдыха, включающий принятие солнечных ванн и купание в море. В Тунисе также сохраняется теплая погода, но количество солнечных дней в октябре сокращается до 25 и могут идти локальные кратковременные дожди.

Октябрь подходит и для познавательного отдыха в европейских странах. Вероятность осадков там больше, но значительная часть месяца (от 17 до 24 дней) занята благоприятным прогнозом. Любителям долгих пеших прогулок по историческим городам рекомендуется отправиться в Европу: Францию, Хорватию, Испанию, Грецию, Италию, Сербию, Болгарию. Погода на острове Мальта также располагает к экскурсионному отдыху (22 солнечных дня), а замыкают рейтинг Баку (Азербайджан) и Стамбул (Турция). Собираясь в эти города, нужно учесть, что гарантировать отсутствие дождей можно лишь для половины месяца.

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