Туристический портал ТурСтат составил рейтинг лучших городов СНГ для отдыха и путешествий осенью, где Азербайджан занимает пятую строчку.

Как передает Report со ссылкой на портал, в основном, русские туристы приезжают в Баку на шоппинг, а также на праздник граната в Гёйчае в конце октября.

Минск и Нур-Султан (Астана) лидируют в рейтинге осенних путешествий в города стран СНГ.

Топ-10 городов СНГ у туристов осенью 2019 года составляют Минск в Беларуси, Нур-Султан в Казахстане, Алма-Ата в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдавии, Бишкек в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане, Ашхабад в Туркменистане.

По данным ТурСтат, туристы расходуют на осенние путешествия в города и страны СНГ от 40 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.

Самые недорогие осенние туры в СНГ выбирают в Кыргызстан и Узбекистан, а Минск популярен для поездок на выходные дни.

Minval.az