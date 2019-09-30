Бакинское транспортное агентство (БТА) прокомментировало замечания депутата Милли Меджлиса Таира Керимли по поводу деятельности структуры.

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Как передает АПА, в сообщении агентства говорится, что водитель, управляющий транспортным средством умершего человека, должен оформить автомобиль, чтобы избежать подобных ситуаций: «Озвучивание вопроса как ошибку БТА на пленарном заседании парламента вызывает удивление. Что касается того, что депутат не может припарковать транспортное средство перед офисом партии, председателем которой он является, мы заявляем, что если на территории имеется знак, запрещающий остановку и стоянку, все должны следовать данному требованию вне зависимости от статуса. С другой стороны, в 10 минутах ходьбы от штаб-квартиры партии находится автостоянка Зимнего парка».

Что касается процентов по штрафам, отмечается, что средства, выплачиваемые за нарушения правил остановки и стоянки, поступают в государственный бюджет на основании соответствующего решения Кабинета министров. Заработная плата сотрудников БТА не формируется из штрафов.

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