Депутат Милли Меджлиса Таир Керимли пожаловался на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как сообщает АПА, в ходе обсуждений поправки к закону «О государственной пошлине» на первом заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутат Таир Керимли сказал, что не может найти место для парковки своего автомобиля в Баку.

Депутат отметил, что автомобили немедленно штрафуют в связи с остановкой и это вызывает недовольство у людей: «Даже они оштрафовали умершего человека, удостоверение личности которого попалось им в руки. Нужно положить конец этому».

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