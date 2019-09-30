В понедельник стартовало первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана. Как пишут СМИ, оскандалившийся депутат Рафаэль Джабраилов не пришел на заседание.

Парламентарий выступил с заявлением, в котором заявил, что отказывается от депутатского мандата и попросил прощения у своих избирателей. Обращение Джабраилова зачитал его коллега Али Гусейнли.

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Напомним, 9 сентября 2015 года народный избранник взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. Однако вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Абшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу.

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