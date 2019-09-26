Главные мировые новости в эти дни приходят из Нью-Йорка, с очередной сессии Генассамблеи ООН. Региональные СМИ цитируют выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава Турецкой Республики с высокой трибуны ООН заявил: неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы. Он назвал сложившийся статус-кво неприемлемым и отметил, что Южный Кавказ нужно исключить из списка проблемных регионов мира. Кроме того, президент Турции обратил внимание, что, несмотря на принятые ООН резолюции, Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы всё еще находятся под армянской оккупацией.

Начистоту говоря, об этой позиции Турции азербайджанской аудитории известно давно. Но Реджеп Тайип Эрдоган столь жестко и принципиально высказался в поддержку Азербайджана с высокой трибуны ООН, где время для выступления крайне сжато и когда мировые лидеры говорят о самом важном — для себя и для своей страны. И это заявление Эрдогана — не просто позиция Турции, а еще и красноречивая демонстрация приоритетов официальной Анкары.

Искушенные наблюдатели, впрочем, могут вспомнить и принципиальную позицию Турции по Карабаху и на других «площадках», в том числе в НАТО. И самое главное, речь идет не только и не столько о дипломатии.

Так уж совпало: в эти же дни турецкое издание «Yeni Akit» опубликовало результаты опроса, который провела «Турецкая исследовательская компания «Исследование, оценка, анализ» (ADA). При ответе на вопрос, какие страны дружественны Турции, первое место занял Азербайджан, набравший 83% голосов.

Здесь, возможно, по законам жанра надо в который уже раз вспомнить, как в начале девяностых, когда Азербайджан только начинал выстраивать свои отношения уже как независимое государство, российские эксперты еще позволяли себе иронично посмеиваться: да, турецкие лицеи, школы, фестивали фильмов, концерты эстрадных звезд — это красиво и греет душу, но вот для выстраивания серьезной политики, а тем более реальной конкуренции России? Вы серьезно рассчитываете, что популярность турецкой эстрады или турецкого кино может иметь такой впечатляющий политический эффект? А затем посоветовать авторам этих же прогнозов задуматься, почему в годы существования СССР самым опасным политическим обвинением в Азербайджане был именно «пантюркизм», естественные культурные связи с Турцией всеми силами запрещалась, и опасно было заикаться даже об общности языка. И уж тем более почему были так строго засекречены события лета и осени 1918 года, провозглашение независимой Азербайджанской Демократической Республики и, главное, рейд Кавказской исламской армии под командованием Нуру-Паши на помощь молодой республике. Не без иронии отметить, что сегодня о тех прогнозах предпочитают не вспоминать прежде всего их авторы и заказчики — просто потому, что за песнями турецких эстрадных звезд, звучавшими из открывшихся в Баку ресторанчиков и «донерных», не разглядели политических трендов, которые базировались и на исторической памяти, и на общих интересах. Констатировать, что сегодня под отношения Азербайджана и Турции подведен солидный экономический фундамент. Турция намерена увеличить взаимный товарооборот с Азербайджаном до $15 млрд к 2023 году — такое заявление сделал вице-президент Турции Фуат Октай на азербайджано-турецком бизнес-форуме в Баку. Это четырехкратный рост по сравнению с нынешними цифрами, и речь идет не о «замках на песке» — как раз к этому времени должен заработать «Южный газовый коридор». Еще раньше заработал нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Только вот куда более впечатляющей «иллюстрацией» слов Реджепа Тайипа Эрдогана является военное сотрудничество Азербайджана и Турции, которое получило особенно впечатляющее развитие в последние годы. На вооружении азербайджанской армии — немало образцов продукции турецких оборонных предприятий, от РСЗО «Касырга» до крылатой ракеты SOM. И уж тем более изрядную пищу для размышлений дают совместные военные учения. 2 сентября стартовали масштабные — и регулярные —совместные учения TurAz Kartalı 2019, организованные ВВС Азербайджана и Турции. В тот же день в Баку с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии начались командно-штабные учения Eternity-2019 («Вечность-2019») с компьютерной поддержкой — в их ходе отрабатывались задачи по охране коммуникаций. Уже накануне, 23 сентября, в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский орел — 2019». В их ходе будут выполняться задачи по уничтожению условных целей с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания.

А год с небольшим назад, 15 сентября 2018 года, в Баку торжественно и красиво отмечали столетие освобождения города от дашнаков и большевиков силами Кавказской исламской армии и Национальной армии Азербайджана. Для участия в торжествах в столицу Азербайджана тогда прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В военном параде на площади Азадлыг в прямом смысле слова в одном строю с азербайджанскими военнослужащими прошли и турецкие — дань памяти событиям столетней давности. В небе над Баку состоялось великолепное авиашоу, в котором приняли участие и азербайджанские летчики, и турецкая пилотажная группа «Турецкие звезды». А историческая часть парада включала выступление турецких музыкантов из ансамбля «Мехтеран» Вооруженных сил Турции, сначала воссоздавших на площади Азадлыг атмосферу военных смотров Османской Империи, а затем исполнивших азербайджанский военный марш — тот самый, любимый многими Əsgər marşı, и марш сначала конной кавалерии, а затем — пехоты в военной форме 1918 года. Причем с площади Азадлыг парад продолжился на улицах Баку.

И теперь уже понятно, что это была не просто дань истории, но и политическая декларация, обозначившая, что отношения Азербайджана и Турции — это больше, чем просто межгосударственное сотрудничество.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az