16 сентября состоялось мероприятие, символизирующее братство и единство Турции и Азербайджана. На вершину горы Текалты в районе Тузлуджа провинции Игдыр, граничащей с Арменией, было совершено шествие.

В шествии принимали участие официальные лица, представители СМИ и общественности. Шествие было приурочено к 101-й годовщине освобождения Баку от большевистко-дашнакской оккупации.

Участники шествия поднялись на высоту 2500 метров над уровнем моря и подняли на вершину горы, носящей имя Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, флаги Азербайджана и Турции и портрет Мубариза Ибрагимова.

Организатор этой грандиозной акции, бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч отметил, что проведение этого мероприятия в честь 101 годовщины освобождения Баку от большевистко-дашнакской оккупации еще раз доказывает вечность и непоколебимость дружбы двух народов.

Как отметил Генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, этот поход, указывающий на азербайджано-турецкое братство, является символом духовного единства.

Генконсул Азербайджана указал на другой берег реки Араз и сказал:

«Открывающиеся нашему взору земли – это земли Азербайджана, тюркские земли. Мы хозяева этой земли. Они временно отданы другим. Рано или поздно мы вернем эти земли».

Как отметил генконсул, придет время, когда водруженные на этой вершине флаги будут подняты в Карабахе.

В ходе шествия скандировались лозунги «Два государства, один народ!», «Да здравствует турецко-азербайджанское братство», «Пусть флаги Азербайджана и Турции будут всегда на вершине и рядом!», и другие лозунги.

Напомним, что несколько месяцев назад армяне «поднялись» на гору Агры и водрузили там армянский флаг, якобы бросая таким образом вызов Турции и Азербайджану.

Как отметил Хулуси Кылыч, комментируя эти действия армян, тогда ему пришла в голову мысль провести данное мероприятие.

«Мы тоже захотели водрузить флаги Азербайджана и Турции на вершине и провести прекрасное мероприятие. Я поговорил с губернатором Игдыра Анвером Инёню, и он одобрил. Также одобрил и генконсул. Потом я переговорил с послом Азербайджана в Анкаре Хазаром Ибрагимом, он дал запрос в Баку, где посчитали проведение мероприятия целесообразным. Затем Генконсульство Карса приняло решение о проведении мероприятия».

Как отметил Х.Кылыч, кроме того было принято решение о проведении конференции, в которой принимали участие гости из Турции и Азербайджана, а также представители общественности Игдыра.

Что касается проведения мероприятия на горе Текалты, Хулуси Кылыч отметил, что это одно из значимых мест:

«У нас было мало времени, иначе мы могли бы взойти и на гору Агры. Но гора Текалты стала самым важным местом, откуда мы направили месседж врагам тюрков. С горы Текалты открывается взор на Армению и Ереван».

После этой грандиозной акции было принято решение каждый год 15 сентября, в день освобождения Баку, поднимать на горе Текалты флаги Азербайджана и Турции.

Эльшад Пашасой

Minval.az